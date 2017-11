AUDIO – EXCLUSIV / Horia Paun: „Ne bazam pe ambitia acestor tineri si dorinta lor de afirmare in baschetul mare”

Horia Paun, presedintele Federatiei Romane de Baschet, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, direct din aeroport, despre participarea Romaniei in premiera in preliminariile Campionatului Mondial din 2019.

„Sunt impreuna cu echipa nationala de seniori, mergem la Torino, pentru primul meci din grupa de calificare.

Pentru prima oara in istorie participam la aceasta competitie. Suntem in aceasta grupa cu Italia, Croatia si Olanda si plecam cu incredere la drum, pentru ca avem planuri mari si dorim sa fie un nou inceput pentru baschetul romanesc. Ne dorim o intinerire, ne dorim ca aceste meciuri sa fie un prilej de dezvoltare. Ne bazam pe ambitia acestor tineri si dorinta lor de afirmare in baschetul mare”, a declarat Horia Paun, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.

