Andrei Muntean vrea la Jocurile Olimpice de la Tokyo: „Sper sa mearga lucrurile din ce in ce mai bine, pentru ca suntem o tara cu traditie in gimnastica”

Sportivul Andrei Muntean, component al lotului national de gimnastica, a declarat, joi, ca principalul sau obiectiv anul viitor va fi obtinerea calificarii cu echipa la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020.

„Noi muncim din greu pentru ca vrem sa facem performanta, dar imi doresc ca pe viitor sa avem mai mult sprijin din partea tuturor. Sper sa mearga lucrurile din ce in ce mai bine, pentru ca suntem o tara cu traditie in gimnastica si mereu am fost la un nivel inalt. Noi, cei care am ramas in picioare, ne dam toata silinta pentru a face ca lucrurile sa mearga. Momentan am cateva probleme de sanatate. Din acest punct de vedere mi-as dori pentru sportivi un plan de recuperare mult mai bine pus la punct. Pe viitor imi doresc sa castig cat mai multe medalii. in 2018, de la Campionatele Mondiale, incep calificarile pentru Jocurile Olimpice. Suntem putini in lot, sper sa fim sanatosi si sa reusim sa ne calificam cu echipa la Tokyo. Va fi foarte greu, dar noi suntem optimisti, muncim si speram sa reusim”, a spus sportivul in varsta de 24 de ani, prezent, joi, la Conferinta Nationala „Trecut, prezent si viitor in sportul romanesc”, organizata de MTS.

Muntean are in prezent o problema medicala la glezna stanga, dar isi propune ca recuperarea sa decurga bine, iar in luna august sa fie in forma maxima. „Eu am o problema la glezna stanga, nu stiu cand ma voi putea antrena in totalitate. Am vorbit cu mai multi doctori, astept sa vad ce spun si ei ca sa stiu ce am de facut. Din pacate trece timpul, iar eu nu ma pot antrena 100%. Eu sper ca incepand de anul acesta sa incep pregatirea la toate aparatele. Momentan ma antrenez fara sol pentru ca nu pot din cauza gleznei. Dar sper sa se rezolve problema de anul asta, iar din 2018 sa incep pregatirea in forta. Mi-as dori sa particip la cateva etape de Cupa Mondiala care sunt la inceputul anului, dar depinde cum evolueaza lucrurile. Competitiile importante incep in august, cand sunt Europenele si Mondialele, iar atunci vreau sa fiu in forma maxima”, a adaugat el.

Legitimat la CS Dinamo, Andrei Muntean este campion national la individual compus si are in palmares doua medalii la Jocurile Olimpice de Tineret de la Singapore din 2010, aur la inele si argint la paralele. in 2016, la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro el s-a clasat pe pozitia a sasea la paralele.

