Alex Baluta, pus la punct dupa declaratiile la adresa lui Ianis Hagi: „Trebuie sa fie un exemplu pentru colegii sai”

Intrebat de jurnalisti daca ar vrea sa joace alaturi de Ianis Hagi la Craiova, Alexandru Baluta a spus in urma cu putin timp ca fiul „Regelui” nu are loc in echipa lui Devis Mangia, iar aceasta declaratie nu a scapat neobservata.

Gica Popescu a tinut sa il avertizeze pe fotbalistul oltenilor, spunand ca acesta ar trebui sa fie un exemplu pentru colegii sai. Fostul international a povestit o intamplare de pe vremea cand era capitanul Barcelonei, transmitandu-i lui Baluta ca intr-un alt campionat ar fi fost taxat.

„Alex s-a pripit. Este un oltean inimos, e capitanul echipei si trebuie sa fie un exemplu pentru colegii sai, sa dea dovada de respect fata de orice jucator care-i poate fi coleg, plus ca nu este nici presedinte, nici antrenor. E incredibil ca a avut taria de a-si cere scuze, dar trebuie sa dea dovada si de echilibru.

Daca Baluta dadea o astfel de declaratie in Spania, toti colegii din vestiar ii sareau in cap. Eu nu o sa uit niciodata cand jucam la Barcelona, eram capitanul echipei, urma un meci cu Espanyol si am spus ca suntem mai valorosi decat ei si ca eu cred ca ne vom impune. Am dat nastere la un scandal urias”, a spus Gica Popescu, potrivit gsp.ro.