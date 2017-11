Zinedine Zidane, dupa victoria la scor cu APOEL: „Suntem pe drumul cel bun, crestem in valoare”

Real Madrid s-a impus cu scorul de 6-0 in fata formatiei APOEL Nicosia, in cadrul etapei a cincea a grupelor Ligii Campionilor, iar tehnicianul spaniolilor s-a declarat incantat de prestatia elevilor sai.

Zizou ramane modest si este de parere ca va avea de infruntat o echipa puternica in optimile de finala ale competitiei europene.

”Suntem pe drumul cel bun si facem lucrurile asa cum trebuie. A fost o seara frumoasa pentru noi, dar ce mi-a placut cel mai mult a fost jocul. Crestem in valoare. Nu este niciodata usor, dar am facut un meci serios, am marcat rapid. Aceste goluri sunt importante pentru noi si foarte importante, de asemenea, pentru Cristiano (Ronaldo) si Karim (Benzema), intrucat ei traiesc pentru gol. Am terminat pe locul 2 in Grupa H, dar stim ca orice adversar din optimile de finala este puternic. Vom intalni o echipa care a terminat pe primul loc in grupa sa, deci un adversar foarte solid”, a declarat Zinedine Zidane, potrivit Agerpres.