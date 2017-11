Una dintre regulile testate la NEXT Gen Finals va fi implementata incepand cu 2018! Anuntul facut de ITF

Federatia Internationala de Tenis a anuntat, miercuri, ca ‘net’-ul dispare din circuitul juniorilor, in 2018. Toate competitiile individuale, dar si pe echipe, vor adopta in regim-test aceasta regula care a fost incercata si la NEXT Gen Finals, turneul celor mai buni tineri jucatori ai sezonului 2017, de la Milano. Serviciul nu se va mai repeta in cazul in care mingea atinge banda fileului iar mai apoi aterizeaza in careul de serviciu, corect.



Timp de trei luni, sistemul fara net a fost testat la nivel Challenger, in urma cu cativa ani de zile, fara succes insa.

Jucatorii prezenti la Milano nu au fost prea incantati de aceasta noua regula, insa tenisul cauta modalitati de a reduce durata partidelor.

Nu ar fi prima data cand juniorii implementeaza schimbarea in tenis: racheta Head din fibra de sticla, inventata in 1976, a fost refuzata initial de profesioisti, insa juniorii au adoptat-o si au introdus-o practic pe piata.