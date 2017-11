Un fost stelist stie cum se pot rezolva problemele la Dinamo: „Ar fi mai bine sa joace acolo”

Oamenii din fotbal sar cu propuneri in ajutorul clubului Dinamo Bucuresti, in urma situatiei actuale in care „cainii” se afla. Acestia sunt pe cale de a rata play-off-ul, iar Ionut Negoita vrea sa scape de responsabilitati.

Gabi Balint considera ca dinamovistii au nevoie de un soc sau de motivatie financiara pentru a arata mai bine pe terenul de fotbal. De asemenea, fostul stelist propune ca Dinamo sa isi dispute meciurile de acasa pe Arena Nationala.

„E nevoie de un soc la echipa, poate niste prime promise jucatorilor in cazul in care reusesc sa prinda play-off-ul. Poate ar fi mai bine sa joace pe Arena Nationala. Poate ca jucatorii ar fi mult mai motivati acolo. Problema la jucatori e una mentala. Miriuta a lucrat cu ei, nu se pune problema ca jucatorii sunt nepregatiti.

Fata de echipa din sezonul trecut, categoric ca Dinamo a scazut din valoare. in plus, jucatorii care au jucat la un anumit nivel, Hanca si Filip, nu mai au aceleasi evolutii”, a declarat Gabi Balint, potrivit gsp.ro.