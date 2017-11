Selectionerul Australiei a plecat de la carma nationalei, dupa ce a calificat-o la CM din Rusia

Ange Postecoglou si-a dat demisia, desi a calificat Australia la Cupa Mondiala din Rusia 2018.



”Dupa un timp indelungat de gandire, am decis ca drumul meu la aceasta echipa se incheie. Cum am zis in mai multe ocazii, a fost un mare privilegiu al vieții mele, dar spun ca este un moment bun pentru mine de a pleca si o buna decizie” a declarat Ange Postecoglou la conferinta de presa, tehnicianul care a antrenat nationala Australiei timp de 4 ani.

Sub conducerea lui Postecoglu, primul australian care ii duce pe Socceroos la un CM, ”cangurii” au castigat Cupa Asiei 2015.