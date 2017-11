Rezultate deosebite ale motociclistilor romani in 2017

La implinirea a noua decenii de existenta, Federatia Romana de Motociclism se afla in pragul organizarii Galei Laureatilor, dar si al pregatirii alegerilor din martie 2018 pentru noua conducere. Amanunte ne-au fost oferite de Gabriel Olariu, secretarul general al federatiei, care detine aceasta functie de… 28 de ani.



– Putem spune ca sezonul competitional recent incheiat a fost unul bun. Cu rezultate deosebite la nivelul Cupei Europene si la unele Campionate Nationale. La viteza pe circuit s-au organizat in premiera competitii nationale open, la care s-a adaugat titlul de campion continental la clasa cea mai mare. La motocros, prin sustinerile locale, s-a ajuns la cea mai mare medie a participantilor din ultimul deceniu. Sezonul complet de dirt-track s-a incheiat cu o organizare de exceptie a Cupei Europei Centrale. A crescut si numarul mare de inscrisi la too teren si la Nationalele de hard enduro. Merita mentionate, de asemenea, eforturile organizatorilor Red Bull Romaniacs si ai Nationalelor open de viteza si de motocros. O performanta de exceptie a fost clasarea pe primele trei locuri la Cupa Europeana de extrem enduro.

Pregatirea viitorului sezon se va definitiva in luna decembrie la nivel de calendar si speram ca acoperirea financiara data de viitoarea lege a bugetului de stat ne va putea mentine pe linia obiectivului principal al federatiei de realizare a inaltei performante. Ne preocupa, totodata, proiectele de atragere a copiilor si juniorilor, in colaborare cu autoritatile locale din zonele de interes, reflectarea in mai mare masura in mass-media a principalelor competitii. Promovarea performantelor va avea ca scop deschiderea unei ferestre catre publicul larg, care, cointeresat, va putea aduce finantari pentru programele sportive. Nu va fi deloc usor, daca tinem seama ca federatia organizeaza nu mai putin de 55 de campionate.

Inainte de a-i nominaliza pe cei mai buni, mentionam ca Romania a fost singura natiune care a avut sportivi pe podium la toate cele sase discipline. Au urcat pe cea mai inalta treapta a intrecerii continentale Robert Muresan-Vik Arad, la Viteza BMU, clasa Super Bike, Ovidiu Adrian Rusu-Lupo Racing Timisoara, la Old Timer, Jozsa Norbert Levente-Master Bike Cluj-Napoca, la BMU Extreme Enduro, Nagel Joanan-Line Racing Team Sebis, la juniori Enduro, Domokos Csaba-Dit Riders Ditrau, la veterani, Adrian Raduta-Top Cross TCS Otopeni, la MX1 Motocros.

Emanuel Gyenes-Vectra Zarnesti a fost cel mai bun la International Six Day Enduro din Franta. La Cupa Europei Extreme Enduro au mai urcat pe podium Alex Dumitrescu-CSU Stiinta Bucuresti si Robert Szakacs-Master Bike Cluj-Napoca. De retinut, de asemenea, clasarea pe locul secund la viteza Super Sport a lui Ionel Pascota-Pascota Ioan Ilie Timisoara, cucerirea medaliei de bronz de catre junioara Daria Ganescu-Taifun Racing GT Timisoara, la Super Moto si pozitia 6 ocupata de Patrick Pascota, la aceeasi categorie de varsta.

Gala laureatilor si sarbatorirea a 90 de ani de la infiintare vor avea loc in ziua de 2 decembrie.