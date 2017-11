Refuzul lui Niculescu i-a salvat postul lui Miriuta! Reactia tehnicianului, dupa sedinta din aceasta dimineata cu Negoita

Rasturnare de situatie pentru Vasile Miriuta, care va continua la Dinamo cel putin pana in iarna. Tehnicianul a fost in aceasta dimineata la sediul clubului pentru o sedinta in urma careia s-a decis ca tehnicianul de 49 de ani sa ramana la carma echipei.



Marti seara, soarta lui Miriuta parea decisa, dupa ce Dinamo il ofertase pe Claudiu Niculescu. Niculescu a analizat propunerea peste noapte, iar in cele din urma a decis sa o refuze, in conditiile in care viitorul clubului din stefan cel Mare este incert.

Astfel, Miriuta va ramane antrenorul lui Dinamo si va fi pe banca la partida cu CSM Poli Iasi, de sambata, in ciuda rezultatelor nesatisfacatoare care au dus echipa la patru puncte de primul loc care asigura prezenta in play-off.

Dupa discutiile cu Negoita, Miriuta a precizat ca o calificare in play-off nu este imposibila.

„Am avut o discutie foarte constructiva cu conducerea, voi ramane in continuare la Dinamo. Rezultatele sunt foarte slabe, dar voi ramane pana la iarna. Negoita este langa mine, ma sustine, voi fi in continuare pe banca lui Dinamo„, a anuntat Miriuta.