Problemele se tin lant de Nicolae Stanciu! Fotbalistul roman va lipsi de pe teren in urmatoarea luna

Titular in meciul cu Mouscron de sambata, Nicolae Stanciu s-a accidentat si ar putea lipsi de pe teren pana la finele acestui an.

Pana in minutul 77 al meciului castigat cu 2-1 de Anderlecht a jucat Stanciu, dar acesta s-a ales cu o leziune musculara si nu a fost inclus in lot pentru meciul cu Bayern Munchen din grupele Ligii Campionilor.

Clubul belgian va decide in aceasta iarna soarta fotbalistului roman, care ar putea parasi echipa, avand in vedere faptul ca Stanciu nu a prea intrat in vederile tehnicianului Hein Vanhaezebrouck