Opt medalii pentru Romania! Jenica Stan, cea mai tanara campioana mondiala la culturism si fitness: „Este o onoare pentru mine sa reprezint Romania”

Jenica Stan, campioana mondiala de juniori la doar 16 ani, este una dintre sportivele care s-au remarcat la Campionatul Mondial de culturism si fitness (10-13 noiembrie) de la Bistrita, unde Romania a cucerit 4 medalii de aur, 2 de argint si 2 de bronz.

Jenica Stan (CSS 5 Bucuresti) a fost in acelasi timp si cea mai tanara participanta care ajunge campioana mondiala.

”Este o onoare sa fac parte din lotul national, sa reprezint Romania si am avut o mare bucurie sa castig medalia de aur. Antrenorul meu, Danut Ionita, m-a adus in acest sport si m-a facut sa iubesc ceea ce fac. Ma antrenez zilnic cate doua ore. Cred ca am prins varful de forma la Bistrita, dar si atitudinea conteaza foarte mult pe scena, sa fii increzatoare. Am fost cea mai tanara componenta si am avut multe de invatat. Dupa atata munca mi-am zis ca totul trebuie sa iasa bine si a iesit. Consider ca a fost o experienta care ma va ajuta foarte mult pe viitor”, a declarat campioana mondiala de juniori la categoria Woman Physique, la sediul MTS.

Juniorul Sebastian Serpescu, medaliat cu argint la categoria Man Physique, spera sa ajunga la rezultate si mai bune in viitor, pe masura ce va progresa in acest sport: ”Sunt bucuros ca am obtinut un loc bun, o medalie. A fost o pregatire grea, dar s-a incheiat cu succes. Sunt bucuros ca am ales drumul acesta. Practic acest sport de 4 ani, de la 15 ani. Tata meu a fost o fire sportiva si m-a indemnat sa fac sport. Am inceput cu fotbalul, iar apoi am trecut la partea cu sala, care m-a atras. Am continuat pe drumul acesta, rezultatele au inceput sa apara si atunci am incercat trec la un nivel competitiv. Am obtinut un rezultat destul de bun la primul concurs, anul trecut, iar asta m-a motivat sa-mi doresc mai mult si am continuat. Anul acesta am obtinut 3 medalii de aur, la campionatul zonal, la campionatul national si acum locul doi mondial. Ma inspir de la alti baieti, dar nu am un idol. Vreau sa fiu cea mai buna versiune a mea si incerc sa am un progres continuu. Arnold Schwarzenegger e un reper, dar este o categorie diferita. Eu sunt Man Physique, el este culturist, dar sunt alti sportivi de la care ma inspir. Vreau sa ajung cat mai departe si sa vad maximul la care pot sa ajung”.

Andrei Alexandrescu, medaliat cu bronz la categoria 40-44 ani, din cadrul concursului de Masters la culturism, a explicat de ce prefera sa practice aceasta disciplina: ”Acest sport ofera posibilitatea de a face performanta si la varste inaintate. Categoriile de varsta la Masters incep de la 40 ani si ajung la 60-70 de ani. Practic sportul acesta de 23 de ani, am colegi care practica de 30 sau 40 de ani. Am un coleg de lot cu varsta de 67 ani. Cel mai important lucru la acest sport este ca se poate practica pana la o varsta inaintata. Daca la alte sporturi performanta se incheie pe la 30 ani, in culturism poti continua pana la o varsta inaintata”.

Medaliile pentru Romania la CM 2017 de la Bistrita (10-13 noiembrie) au fost aduse de Horia schiopu — aur la Junior Men’s Physique pana la 178 cm si aur la Open, Lucian Popa — aur la Junior Men’s Fitness, Jenica Stan — aur la Women’s Physique Open, Sebastian serpescu — argint la Junior Men’s Physique pana la 174 cm (toti la categoria de varsta 16-23 ani), Ionela Ion — argint la Women’s Physique Open, Maria Onea — bronz la Women Physique’s Open si Andrei Alexandrescu — bronz la Masters Men (40-44 ani).

