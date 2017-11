Octavian Grigore nu mai este antrenorul Petrolului! De cine vor fi condusi „lupii” spre promovarea in Liga a 2-a

Schimbari la Petrolul, liderul din S3, dupa ce Octavian Grigore a renuntat la functia de tehnician al gruparii in detrimentul unei pozitii in stafful administrativ al clubului ploiestean.



Conducerea s-a miscat extrem de repede si a ales noul antrenor. Romulus Ciobanu (40 de ani) a fost principalul lui AFCM Alexandria, chiar contracandidata la promovare a Petrolului, dar a acceptat sa „tradeze”. Prahovenii l-au convins ca are sanse mai mari de promovare cu Petrolul decat cu echipa din Teleorman, astfel ca s-a ajuns la o intelegere dupa mai multe runde de negocieri.

Fost jucator la Metalul Plopeni, Poli AEK, FC Vaslui, CSM Ploiesti, actuala Astra, sau CSO Plopeni, Romulus Ciobanu a mai pregatit in cariera sa de antrenor echipa CSO Plopeni, Autocatania Caransebes, cea de juniori republicani a clubului Chindia Targoviste si AFCM Alexandria, pe aceasta din urma promovand-o din Liga a 4-a si aflandu-se acum la al treilea sezon pe banca tehnica. Ca jucator, Ciobanu, originar din Pucioasa, Dambovita, a fost mijlocas si a evoluat in 8 meciuri in Liga 1, in 2004, pentru Poli AEK Timisoara.

Din aceasta iarna, la Petrolul va fi cooptat in stafful tehnic si antrenorul cu portari Catalin Grigore, cel care a mai fost la gruparea ploiesteana cand echipa a castigat Cupa Romaniei.

In campionat, la finalul turului, dupa 13 etape si 12 meciuri disputate, Petrolul se afla pe locul 1 in Seria a 3-a, cu 32 de puncte acumulate, in timp ce AFCM Alexandria e pe 2, cu 30 de puncte. In meciul direct dintre cele doua echipe, desfasurat pe stadionul ”Ilie Oana”, au remizat, scor 1-1, prin golurile lui Jean Prunescu (41), respectiv Cosmin Capatana (31).

Returul sezonului e programat sa inceapa pe 3 martie 2018, atunci cand Petrolul joaca in deplasare la Viitorul Domnesti (locul 7), iar Alexandria la SC Popesti Leordeni (locul 9).

Romulus Ciobanu va sta pentru prima data pe banca echipei Petrolul cu ocazia amicalului de sambata, de la ora 15:00, pe stadionul ”Ilie Oana”, cu CS U Craiova 2. Saptamana viitoare, Petrolul va juca un nou amical, cu CS Blejoi, liderul Ligii a 4-a Prahova.