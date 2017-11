O a treia gimnasta din lotul SUA a decis sa rupa tacerea in privinta fostului medic: „Daca pui pe tine haine provocatoare poti atrage pe cine nu trebuie”

Gimnasta Gabby Douglas il acuza pe Larry Nassar, fostul medic al nationalei SUA, de agresiune sexuala, intr-o postare pe Instagram. Gabby este a treia campioana olimpica a SUA care decide sa denunte ca a fost molestata sexual de catre fostul medic.



Marturia sa a venit sub forma unei scuze, dupa ce saptamana trecuta ea a scris intr-un tweet ca femeile au responsabilitatea de a se imbraca modest pentru ca „daca pui pe tine haine provocatoare poti atrage pe cine nu trebuie„.

Pe Instagram ea a revenit asupra acestei idei. „Nu am vazut comentariile mele ca pe o distrugere a victimelor pentru ca stiu ca orice ai purta, nu-i da nimanui dreptul de a te hartui sau abuza. E ca si cum ca a fost vina noastra ca am fost abuzate de Larry Nassar pentru ca purtam costumele de gimnastica„.

Agentul gimnastei a confirmat pentru NBC News autenticitatea postului. Ea a explicat in continuare de ce nu a dezvaluit mai devreme aceste lucruri. „Pentru ca timp de mulți ani am fost obligate sa nu spunem nimic si sincer unele lucruri sunt extrem de dureroase. Sunt alaturi de colegele mele care au avut puterea sa povesteasca prin ce au trecut„.

In prezent, Nassar este in inchisoare, asteptandu-si sentinta. Risca 25 de ani de inchisoare.

Gabby Douglas, 21 de ani, are trei medalii de aur la Jocurile Olimpice de la Londra si de la Rio de Janeiro.

Inaintea ei, Aly Raisman si McKayla Maroney l-au dat in primire pe doctorul nascut in Michigan.

Medicul agresiv a fost dat afara in 2015. In varsta de 54 de ani, a pledat vinovat, in asteptarea sentintei. Va trebui sa raspunda si acuzatiilor de pornografie infantila.