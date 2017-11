Mihaela Buzarnescu a vorbit despre sezonul de vis din acest an: „Chiar as vrea sa o intalnesc pe Halep sau pe Serena!”

Dintre toate sportivele romance din circuitul WTA, cea mai spectaculoasa ascensiune in acest an a avut-o Mihaela Buzarnescu (29 de ani). in ultimele sase luni, ea a urcat 480 de locuri in ierarhia mondiala, iar in acest moment se afla deasupra Mariei sarapova (61 WTA).



Cum a fost posibila o astfel de ascensiune in doar cateva luni? Pe scurt, Buzarnescu a castigat turneele ITF la Hódmezővásárhely (Ungaria), Izmir (Turcia), Getxo (Spania), Versmold (Germania), Biarritz (Franta), Poitiers (Franta) si Toyota (Japonia). Mai mult, in luna octombrie, ea a avansat pana in semifinalele turneului WTA, la Linz, trecand de Kontaveit, Tomljanovici si Bencici, inainte de a ceda in fata lui Strycova.

Cu peste 70 de meciuri disputate in acest an, Buzarnescu si-a castigat locul pe tabloul principal de la US Open. Intr-o interventie la Digi Sport, romanca si-a analizat sezonul de vis.

„Aseara, eram in avion si citisem stirea asta cu peste 70 de meciuri si cu o comparatie intre mine si Sharapova. Cate turnee am jucat eu si cate a jucat ea, ca sa ajungem la acelasi clasament, aproximativ. Pentru mine e total o surpriza, nu ma asteptam la inceputul acestui an, mai ales ca ma gandeam sa renunt. Peste 70…Nu-mi vine sa cred, 70 de meciuri chiar e foarte mult”

„E un record, as putea spune. Sper sa fie si pentru cei mai mici un model, sa creada ca se poate intampla. Nu conteaza varsta, nu conteaza clasamentul, conteaza doar sa poti sa crezi si sa joci cat mai relaxat. in niciun caz, nu ma gandeam ca ajung la clasamentul asta. De cand eram mica, mi-am dorit sa ajung cel putin in Top 100.

„Imi doresc sa joc mai multe turnee WTA. Peste doua saptamani, voi juca un ITF in Dubai, cu premii de 100.000 si dupa aia sper sa pot pleca la Shenzhen, la un WTA in China, urmat de Hobart si de Australian Open.”

„Imi doresc sa pot ajunge in Top 30. Chiar imi doresc foarte mult sa pot fi favorita la Roland Garros. Ar fi incredibil.”

„Chiar as vrea sa o intalnesc pe Halep. As vrea sa joc contra Serenei. Sper sa revina in curand. si cu sora ei…Venus era idolul meu cand eram micuta. Ma uitam la meciurile ei, mi-a placut foarte mult de ea.”

Cinci romance se afla, in acest moment, in Top 100 WTA: Simona Halep (1), Sorana Carstea (37), Irina Begu (43), Mihaela Buzarnescu (60) si Monica Niculescu (77).