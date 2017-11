Marius Dunca, incantat de organizarea Campionatului Mondial de culturism si fitness de la Bistrita: „Un rezultat extraordinar”

Ministrul Tineretului si Sportului, Marius Dunca, a felicitat Federatia Romana de Culturism si Fitness atat pentru organizarea excelenta a Campionatului Mondial de la Bistrita (10-13 noiembrie), cat si pentru cele 4 medalii de aur, 2 de argint si 2 de bronz, care au plasat Romania pe locul II in clasamentul pe natiuni la juniori, dupa Polonia.

Cu 526 sportivi din 56 tari, editia 2017 a Mondialului a stabilit un nou record de participare, iar sportivii romani au depasit obiectivul propus de 5 medalii, cucerind cu 3 mai mult. Pentru reusita organizatorica, Federatia internationala de culturism si fitness i-a acordat lui Gabriel Toncean medalia de aur a presedintelui in semn de recunoastere a standardelor inalte la care s-a derulat competitia.

”Este un rezultat extraordinar. Daca la inceput ne asteptam la 1-2 medalii, speram poate la 3, iata am ajuns sa vedem 8 medalii. Un rezultat extraordinar. Inca o data se dovedeste ca sportul est cel mai bun ambasador pe care il avem. Sportul creeaza modele, au fost 56 de tari din cinci continente, un public extraordinar. Am sesizat un lucru extrem de important in urma acestui eveniment. FR de Culturism si Fitness este o federatie cu potential urias in sportul de masa. Daca ne uitam la cate sali de fitness sunt, ar trebui ca pana la sfarsitul anului sa venim cu idei de incurajare a sportului de masa, a sportului pentru toti. Pentru ca in salile de fitness gasim practicanti de la o varsta destul de frageda pana la o varsta destul de inaintata, cu totii ne ducem in sali sa facem miscare. Cred ca ar trebui sa incurajam acest sport si sa ne asumam un proiect pana la sfarsitul anului. Sa incurajam cat mai multi romani sa faca miscare, mai ales ca avem o infrastructura privata in acest sens. Din discutiile cu presedintele federatiei internationale totul a fost la superlativ, ne-am mai dori sa mai organizati un eveniment de asemenea amploare dar poate la Bucuresti, unde sa vina cat mai multi iubitori ai acestui sport”, a declarat, miercuri, ministrul Marius Dunca, in cadrul unei conferinte de presa.

Gabriel Toncean, presedintele FR de Culturism si Fitness, a apreciat ca toata lumea a avut de castigat prin organizarea competitiei mondiale la Bistrita: ”Impreuna cu MTS am finalizat o competitie extraordinara, am depasit un record mondial, acela al numarului de participanti. Daca la competitiile anterioare aveam 250-300 de sportivi, la Bistrita am reusit sa adunam peste 500. Am avut un lot de 49 de sportivi, foarte bine pregatiti, am luat si locul 2 pe natiuni, e ceva extraordinar pentru noi ca federatie. Ca organizare, ca sa satisfaci cererile si dorintele a peste 1.000 de straini, nu e usor, plus cei veniti din tara. Dar totul s-a incheiat cu bine si Bistrita a ramas in istoria culturismului mondial ca orasul organizator, Romania, cu 8 medalii si federatia cu locul 2 pe natiuni, toata lumea a castigat. Spre deosebire de alte sporturi, la noi este mai putin talent si mai multa munca. Aria de selectie este mare, multa lume practica fitnessul ca sport de masa si avem de unde alege, doar ca putini se indreapta spre sportul de performanta. Dar, de la an la an crestem ca numar de competitori”.

Toncean a precizat ca in 2018, la Reghin, va avea loc Campionatul Balcanic de culturism si fitness, intre 18 si 20 mai.

Medaliile pentru Romania la CM 2017 de la Bistrita au fost aduse de Horia schiopu — aur la Junior Men’s Physique pana la 178 cm si aur la Open, Lucian Popa — aur la Junior Men’s Fitness, Jenica Stan — aur la Women’s Physique Open, Sebastian serpescu — argint la Junior Men’s Physique pana la 174 cm (toti la categoria de varsta 16-23 ani), Ionela Ion — argint la Women’s Physique Open, Maria Onea — bronz la Women Physique’s Open si Andrei Alexandrescu — bronz la Masters Men (40-44 ani).

Organizatorii au decis ca banii stransi din vanzarea biletelor pentru Campionatul Mondial de la Bistrita, si anume 15.000 lei, sa fie donati catre doua cazuri sociale din judetul Bistrita-Nasaud — o familie care si-a pierdut locuinta in urma unui incendiu si un baiat de 13 ani care sufera de cancer.

AGERPRES