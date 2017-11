A marcat si a fugit imediat la maternitate sa isi cunoasca fiul: „Am plecat direct in sort si crampoane”

Ryan Colclough, atacantul formatiei Wigan, a reusit dubla in partida cu Doncaster, incheiata cu scorul de 3-0 intr-un meci al ligii a treia engleze, si a fugit imediat la maternitate.

In minutul 60 al partidei, la scurt timp dupa ce a inscris cel de-al doilea gol, Colclough s-a cerut „afara” pentru a merge sa isi cunoasca cel de-al doilea copil sosit pe lume.

Fotbalistul in varsta de 22 de ani a explicat situatia, dezvaluind faptul ca tatal sau i-a facut semn din tribuna ca iubita sa a intrat in travaliu: „Literalmente, chiar inainte de a inscrie, l-am vazut pe tatal meu facandu-mi semn ca iubitei mele i s-a rupt apa”.

„Am asteptat un pic, apoi am marcat si am alergat sa-l avertizez pe antrenor. El mi-a spus sa ies. Am plecat direct spre tunel, l-am luat pe fiul meu (primul) pentru a pleca spre spital, direct cum eram in sort si crampoane. Mingea era inca in joc si am iesit cat am putut de repede”, a declarat Ryan Colclough, potrivit Digi Sport.