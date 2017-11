Liverpool a „retrait” partial finala UCL din 2005: a condus-o cu 3-0 pe Sevilla, insa a plecat doar cu o remiza de pe „Ramon Sanchez Pizjuan”! Jucatorii gazda au aflat, in pauza, ca antrenorul are cancer de prostata. VIDEO

La o diferenta de 12 ani, fotbalul mare din Champions League a trait o noua revenire de la 0-3 la 3-3, Liverpool fiind din nou in lumina reflectoarelor. Daca in 2005 „Cormoranii” au revenit si au castigat Liga Campionilor in detrimentul celor de la AC Milan, marti seara echipa pregatita de Jurgen Klopp a obtinut doar o remiza, cu toate ca la pauza o conducea pe Sevilla cu 3-0.



In 2005, Liverpool era condusa cu 3-0 la pauza de AC Milan in finala C1 de la Istanbul, insa trupa pregatita pe atunci de Rafa Benitez a revenit incredibil, a egalat la trei si a castigat trofeul Champions League dupa executarea loviturilor de la 11 metri.

Dupa meciul cu Liverpool, conducerea echipei din Sevilla a anuntat oficial ca antrenorul Eduardo Berrizo are cancer de prostata.

Se pare ca, la pauza, acesta si-a informat jucatorii, care au facut tot ce le-a stat in putere sa-i ofere antrenorului un meci memorabil. Si au reusit!

Dupa revenirea de la cabine, Ben Yeder a redus din handicap (’51). Tot el a facut 2-3, dintr-un penalty care a fost repetat (’61), iar golul egalizator a venit in prelungiri, prin Guido Pizzaro (’90+3). Roberto Firminho a deschis scorul (2), apoi englezii au majorat scorul prin Sadio Mane (’22), iar trupa lui Jurgen Klopp a facut 3-0, prin Firminho, in minutul 30.

„Trebuia sa revenim pe teren cu o alta atitudine, pentru suporteri si pentru antrenor„, a afirmat mijlocasul argentinian. „El a rasturnat situatia in repriza secunda„, a subliniat Banega.