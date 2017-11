Horia Tecau a anuntat cine va fi in continuare partenerul sau de dublu: „Pentru asta ne vom pregati in urmatoarele saptamani”

Dupa infrangerile suferite la Turneul Campionilor alaturi de Jean-Julien Rojer in cadrul probei de dublui, Horia Tecau a anuntat ce planuri are pentru sezonul urmator.

Tenismenul roman a confirmat faptul ca va face pereche in continuare cu Jean-Julien Rojer si a marturisit ca isi doreste sa fie un partener mai bun pentru sportivul olandez.

„Voi continua impreuna cu Rojer, avem un parteneriat bun, desi mai avem multe lucruri de imbunatatit. Ma bucur insa ca anul viitor vom avea din nou sansa de a face lucruri frumoase. Acum vreau sa ma odihnesc, sa ma refac fizic, pentru ca am jucat multe turnee anul acesta, mai multe decat ne-am propus. Vreau sa am o perioada de odihna si apoi ma voi pregati pentru anul urmator. Voi pleca in Miami sa ma antrenez cu Rojer doua saptamani. Anul viitor vreau sa fiu un partener mai bun pentru Rojer, sa-l ajut mai mult pentru ca odata ce vom face asta rezultatele vor veni de la sine. Ne dorim foarte mult sa castigam in Australia, si pentru asta ne vom pregati in urmatoarele saptamani”, a declarat Horia Tecau, potrivit Telekom Sport.

In ceea ce priveste parcursul la Turneul Campionilor, sportivul roman a marturisit ca atat el, cat si partenerul olandez s-au straduit sa faca o figura cat mai buna: „Noi am incercat sa facem tot ce am putut mai bine la Turneul Campionilor, au fost cateva meciuri stranse si cred ca daca am fi castigat acel meci unde am avut minge de meci poate ca lucrurile ar fi stat altfel. Am pierdut apoi al doilea meci cu o echipa puternica, care a si castigat, si dupa doua meciuri pierdute ne-a fost mai greu sa ne revenim. Dar 2017 a fost un an foarte bun pentru noi. Daca mi-ar fi spus cineva la inceputul anului ca o sa castig un turneu de Grand Slam si o sa fiu la Turneul Campionilor as fi spus ca imi doresc sa am asa un an”.