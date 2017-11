EXCLUSIV / Felix Grigore, despre amanarea returului: „Comitetul Executiv va lua in calcul toate argumentele reprezentantului Ligii a II-a”

Felix Grigore, managerul departamentul de competitii a Federatiei Romane de Fotbal, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre dorinta cluburilor din Liga a II-a de a amana inceperea returului de campionat, marturisind ca se va lua in calcul de catre Comitetul Executiv.

„Intr-adevar sunt cateva cluburi care au cerut asta, numai ca nu departamentul de competitii va putea decide asta, ci doar Comitetul Executiv. Acolo se vor lua in calcul toate argumentele pe care le va aduce reprezentantul Ligii a II-a.

Traim intr-o tara democrata si respectam dorintele tuturor, numai ca doar Comitetul Executiv poate face asta. Sunt sigur ca se va aduce in discutie acest lucru saptama viitoare.

Este un real succes al FRF pentru ca a reusit sa promoveze si sa vanda Liga a II-a. Aceasta competitie este foarte interesanta in acest an. La promovare se bat niste echipe care sunt suprinzator acolo in fruntea clasamentului. Uitati-va la Hermannstadt care a venit din Liga a III-a. Este o intrecere foarte frumoasa anul asta”, a declarat Felix Grigore, in cadrul emisiunii „Trafic Sport”.