Claudiu Niculescu a refuzat sa vina in locul lui Miriuta: „Am purtat niste negocieri, dar raman la Voluntari. Am un mare respect pentru cei de aici asa ca Dinamo se refuza!”

Claudiu Niculescu (41 de ani) a transmis, miercuri dimineata, ca a refuzat oferta venita de la Dinamo si ca a decis sa ramana pe banca tehnică a lui FC Voluntari!



Castigator al Cupei si al Supercupei cu FC Voluntari, in 2017, Niculescu a transmis ca „Dinamo se refuza” si ca nu va pleca din Ilfov: „Am refuzat Dinamo, raman la FC Voluntari. Am avut negocieri cu cei de la Dinamo, dar am un respect foarte mare pentru cei de la FC Voluntari si nu pot asa plec de aici. Dinamo se refuza!„, a spus Niculescu, pentru ProTV.