Chris Evert o sustine pe Simona Halep: „Ar fi putut sa castige trei Grand Slam-uri anul acesta. A avut ghinion”

Fosta mare campioana Chris Evert ramane la aceleasi sentimente fata de Simona Halep si este convinsa de faptul ca in anul 2018 romanca va reusi sa castige primul ei turneu de Grand Slam.

Americanca a marturisit ca noul lider mondial a avut ghinion in acest sezon si are incredere ca anul viitor va aduce si primul trofeu important in palmaresul Simonei Halep.

„O sa o aleg pe Simona Halep, pentru ca ar fi putut sa castige trei Grand Slam-uri anul acesta. A avut ghinion. Trebuia sa castige French Open, la Wimbledon a avut meciul acela dificil cu Konta, iar daca ar fi trecut si ar fi jucat cu Venus in finala, cred ca ar fi putut sa castige. Iar la US Open a avut-o ca adversara pe Maria Sarapova. Eu am crezut ca o sa castige turneul. Dar este numarul 1 in lume acum, cred ca va fi motivata si este alegerea mea”, a spus Chris Evert, potrivit Digi Sport.