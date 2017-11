Veste dura pentru fanii romani ai frumoasei Bouchard: Genie a refuzat sa vina la Cluj pentru meciul de Fed Cup!

Jucatoarea canadiana Eugenie Bouchard a refuzat sa vina in Romania pentru a-si reprezenta tara in intalnirea de Fed Cup, ce va avea loc la inceputul anului urmator, 10-11 februarie.



Frumoasa sportiva in varsta de 23 de ani, locul 81 WTA, a preferat in schimb sa mearga la un turneu demonstrativ la New York, potrivit Tennis Life.

Partida dintre Romania si Canada, din primul tur al Grupei Mondiale II, va avea loc pe 10 si 11 februarie, la Cluj Napoca.

De altfel, Bouchard nu e tocmai prietena cu romancele. La ultima confruntare directa, intre Genie si Alexandra Dulgheru a existat un conflict. Jucatoarea din Canada a refuzat sa dea mana cu sportiva noastra, invocand faptul ca nu este obligata sa-i ureze noroc.

Cele doua s-au intalnit insa ulterior pe teren, iar Dulgheru s-a impus si Romania a castigat confruntarea cu Canada.

Partida de la anul se desfasoara, ca si pana acum, dupa sistemul cel mai bun din 5 meciuri: primele doua meciuri de simplu in ziua de sambata (10 februarie), urmand ca duminica (11 februarie) sa se dispute celelalte doua meciuri de simplu si cel de dublu.

Preturile biletelor pentru intalnirea gazduita de Sala Polivalenta din Cluj-Napoca sunt: 110 lei (inel 1), 90 lei (inel 2) si 75 lei (inel 3). Pe o comanda pot fi achizitionate cel mult 4 bilete pentru fiecare din cele doua zile.