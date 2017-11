Un suspect implicat in scandalul de coruptie privind televizarea meciurilor de la Campionatului Mondial, impuscat mortal in Ciudad de Mexico. In urma cu o saptamana, un alt personaj implicat in dosar s-a sinucis in Buenos Aires

Vicepresedintele grupului media Televisa, Adolfo Lagos, a fost impuscat mortal in Ciudad de Mexico, informeaza El Pais, dupa ce, in urma cu o saptamana, Jorge Delhon, un alt personaj implicat in dosar, s-a sinucis in Buenos Aires, aruncandu-se in fata unui tren. In varsta de 69 de ani, Lagos era implicat in scandalul de coruptie de la FIFA, privind drepturile de televizare ale meciurilor de la Campionatul Mondial.



Lagos se plimba pe bicicleta, fiind inconjurat de garzi de corp, cand a fost atacat de un grup de persoane venite pe motociclete. Atacatorii l-au impuscat pe vicepresedintele Televisa, care a fost ulterior transportat la spital. Medicii nu l-au mai putut salva pe Adolfo Lagos, care s-a stins din viata. Trustul Televisa este anchetat in cazul televiziunilor care ar fi dat mita pentru a putea difuza meciurile de la Cupa Mondiala.

De curand, autoritatile elvetiene au emis un comunicat prin care anunta ca suspecteaza faptul ca atribuirea drepturilor TV pentru Campioantele Mondiale din 2018, 2022, 2026 si 2030 s-a facut ilegal. Anchetat este si presedintele lui PSG si detinatorul trustului beIN Sport, Nasser Al-Khelaifi, impreuna cu Jerome Valcke, fost secretar general al FIFA, si un alt om de afaceri care nu a fost nominalizat.

Potrivit Oficiului Procurorului General al Elvetiei (OAG), Valcke, fosta mana dreapta a fostului presedinte al FIFA, Joseph Blatter, este suspectat ca a acceptat „avantaje necuvenite” de la Al-Khelaifi in legatura cu drepturile media pentru editiile Cupei Mondiale din 2026 si 2030, si de la omul de afaceri pentru drepturile de la CM din 2018, 2022, 2026 si 2030.

Potrivit L’Equipe, sediul din Paris al beIN Sports a fost deja perchezitionat in legaturaă cu acest caz.