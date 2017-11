Patru campioni mondiali la sah vin in Romania pentru Turneul Regilor 2017!

La 10 ani dupa intrarea sa pe agenda competitiilor internationale de inalta tinuta, Turneul Regilor 2017 , 26-28 noiembrie, reitereaza latura spectaculara din 2016, cand s-au confruntat Hou Yifan si Vladimir Kramnik. Anul acesta, la Medias, se vor disputa doua turnee inchise de mari maestri.



In turneul masculin vor evolua: Sergei Karjakin (Rusia), cel care a fost aproape de a-l deposeda pe Magnus Carlsen de cununa suprema, in ultima finala mondiala; Vassily Ivanchuk (Ucraina), campionul mondial in exercitiu la sah rapid; Wei Yi (China), care la numai 18 ani detine deja trei titluri de campion national al tarii sale; Bogdan-Daniel Deac (Romania), devenit la doar 14 ani si 8 luni, cel mai tanar mare maestru roman din toate timpurile.

Participantele la turneul feminin sunt: Anna Muzychuk (Ucraina), campioana mondiala din 2015; Pia Cramling (Suedia), dubla campioana europeana; Elisabeth Paehtz (Germania), numarul 1 al tarii sale incepand din 2004, multipla campioana nationala la sah rapid si blitz; Corina-Isabela Peptan (Romania), multipla campioana europeana si mondiala de juniori, obtinind anul acesta cel de-al 12-lea titlu de Campioana Nationala a Romaniei.

Competitia se va desfasura, dupa cum urmeaza:

26-27 noiembrie – Deschiderea festiva a turneului va avea loc la Bucuresti, pe data de 24 noiembrie, in prezenta fostului campion mondial Anatoly Karpov (Rusia).

28 noiembrie – la Medias, blitz si blitz sah rapid

Datorita conditiilor competitionale deosebite asigurate de catre organizatori, a notorietatii si aprecierii deosebite din partea Grand Slam-ului Chess Association, Turneul Regilor a fost introdus in anul 2010 in circuitul Grand Slam, alaturi de turneele de la Nanjing China, Wijk aan Zee Olanda (inceput in 1938), Linares (inceput in 1978) si Bilbao Spania, (inaintea unor turnee similare din Federatia Rusa, Anglia, SUA si Argentina).

Ideea unei competitii restranse, de mare prestigiu, cu mari maestri ai esichierului mondial, s-a materializat in anul 2007, prin fructificarea unei colaborari mai vechi intre Romgaz si Marea Maestra Internationala Elisabeta Polihroniade.