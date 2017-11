O femeie a pus pe masa 300 de milioane de lire sterline pentru cumpararea clubului Newcastle!

Amanda Staveley, o femeie de afaceri britanica, a facut o oferta de 300 milioane lire sterline (338 milioane euro) pentru cumpararea clubului englez de fotbal Newcastle United, anunta presa britanica, citata de AFP.



Societatea financiara detinuta de Staveley, PCP Capital Partener, care a purtat negocieri cu Newcastle mai multe saptamani, a inaintat aceasta oferta actualului proprietar al clubului, Mike Ashley, precizeaza BBC.

Ashley, un om de afaceri care conduce un mare lant de magazine de articole sportive, a anuntat in luna octombrie ca doreste sa vanda clubul Newcastle, in fruntea caruia se afla de zece ani. El a cheltuit 150 milioane euro pentru achizitionarea echipei din nordul Angliei, in 2007. In deceniul care a trecut de atunci, Newcastle a retrogradat de doua ori in liga secunda, revenind insa de fiecare data in anul urmator, „cotofenele” reusind ultima promovare la finalul sezonului trecut.

PCP Partners headed by Amanda Staveley has tabled a formal takeover bid for Newcastle United Football Club in the region of £300m and they hope to get exclusivity on talks this week — Sky News Newsdesk (@SkyNewsBreak) November 20, 2017

Amanda Staveley, care l-a ajutat pe seicul Mansour bin Zayed al-Nahyan, membru al familiei regale din Abu Dhabi, sa negocieze achizitionarea clubului Manchester City in 2008, a fost vazuta luna trecuta in tribunele stadionului lui Newcastle, St. James Park.

Newcastle United ocupa locul 11 in Premier League dupa 12 etape, cu 14 puncte.