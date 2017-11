Noii proprietari ai echipei AC Milan sunt supectati de inselaciune! UEFA a cerut actele la control, dupa ce Berlusconi nu si-a primit banii de la chinezi

Conducatorii Milanului au mers la UEFA si au incercat sa-i convinga pe sefii fotbalului european de viabilitatea proiectului lor.



AC Milan a fost cumparat de o companie chineza cu 740 de milioane de euro, insa Berlusconi nu si-a primit banii. Chinezii au investit 200 de milioane de euro in jucatori vara trecuta, insa investitiile facute de chinezi sunt suspectate de UEFA.

UEFA a cerut acte lamuritoare in privinta investitiilor facute de chinezi, deoarece toate investitiile au fost facute in baza succesului echipei si calificarea in Champions League, ceea ce nu garanteaza viabilitate economica, scrie Marca.

Mai mult, Yonghong Li, proprietarul clubului, nu este in realitate cine pare. New York Times scria ca acesta nu este recunoscut ca om de afaceri in China, iar mina pe care sustine ca o detine nu este a lui.

Recent, Silvio Berlusconi a declarat ca e gata sa ia clubul inapoi, daca nu isi va primi banii.

Noul Milan nu are rezultatele asteptate de fani. Echipa este pe locul 7, in ciuda investitiilor masive.