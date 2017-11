LIVE SCORE / Penultima etapa din faza grupelor. Napoli si Borussia raman cu sanse reduse de calificare in optimi, chiar daca vor obtine victoria! Programul

Napoli si Borussia isi joaca in aceasta seara ultimele sanse (fie ele si mici) de a ajunge in optimile competitiei. In prima faza, ambele echipe ar trebui sa castige partidele cu Sahtior, respectiv Tottenham, dar apoi au nevoie si de jocul rezultatelor.



Grupa E

ora 19:00, Spartak Moscova – Maribor

ora 19:00, Sevilla – Liverpool

Clasament:

1 Liverpool 8 puncte

2 Sevilla 7

3 Spartak Moscova 5

4 Maribor 1

Grupa F

ora 21:45, Manchester City – Feyenoord

ora 21:45, Napoli – Sahtior Donetk

Clasament:

1 Manchester City 12/ calificata

2 Sahtior Donetk 9

3 Napoli 3

4 Feyenood 0

Grupa G

ora 21:45, Besiktas – FC Porto

ora 21:45, AS Monaco – Leipzig

Clasament:

1 Besiktas 10

2 FC Porto 6

3 RB Leipzig 4

4 AS Monaco 2

Grupa H

ora 21:45, Dortmund – Tottenham

ora 21:45, APOEL – Real Madrid

Clasament:

1 Tottenham 10/ calificata

2 Real Madrid 7

3 Dortmund 2

4 APOEL 2.

* Primele doua clasate in ierarhie se vor califica in optimile Champions League. A treia clasata va merge in primavara Europa League.