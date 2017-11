Instanta a admis cererea de eliberare a lui Victor Becali, dar decizia nu este definitiva!

Judecatoria Sectorului 4 a admis, marti, cererea de eliberare a lui Victor Becali, decizia nefiind definitiva! Mai multe solicitari de eliberare conditionata formulate de Victor Becali au fost respinse, ultima solicitare fiind respinsa pe 7 noiembrie, moment in care magistratii au stabilit ca acesta poate cere din nou sa fie pus in libertate dupa data de 16 noiembrie.



Victor Becali este incarcerat la Penitenciarul Poarta Alba, unde ispaseste o pedeapsa de patru ani si opt luni inchisoare in dosarul „Transferurilor”.

Tribunalul Constanta a judecat, in 13 ianuarie, contestatia DNA la decizia din luna decembrie 2016 a Judecatoriei Medgidia prin care Victor Becali putea fi eliberat conditionat. Fostul impresar a cerut in fata instantei respingerea contestatiei, precizand ca a achitat tot prejudiciul in dosar si ca a participat la toate activitatile organizate in penitenciar. Instanta a amanat pronuntarea pentru 20 ianuarie.

Victor Becali a fost condamnat in martie 2014 la patru ani si opt luni de inchisoare in dosarul „Transferurilor”, alaturi Gheorghe Copos, Ioan Becali, Mihai Stoica, Jean Padureanu, Gheorghe Popescu, Gheorghe Netoiu si Cristian Borcea, in legatura cu efectuarea de tranzactii ilegale la transferurile unor fotbalisti catre cluburi din strainatate, ceea ce a produs un prejudiciu total de aproape 1,5 milioane de dolari in dauna statului si de peste 10 milioane de dolari in dauna a patru cluburi de fotbal.

Dintre cei opt oameni din fotbal mai este incarcerat doar Cristi Borcea, ceilalti fiind eliberati conditionat.

Victor Becali mai este judecat intr-un dosar alaturi de Ioan Becali si Cristian Borcea, pentru ca i-ar fi dat mita 195.000 de euro judecatoarei Geanina Terceanu, de la Tribunalul Bucuresti, ca sa dispuna achitarea oamenilor din fotbal acuzati in dosarul „Transferurilor”.