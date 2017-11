Hagi baga juniorii in optimile Cupei Romaniei: „Mie nu-mi spune nimeni pe cine sa bag sau sa scot!”

Gica Hagi a anuntat ca va folosi juniorii la meciul de Cupa cu FC Botosani. „Regele” si-a permis si o ironie la adresa celor de la FCSB, sustinand ca lui nu ii spune nimeni ce schimbari sa faca la pauza, aluzie evidenta la cele mai recente declaratii ale lui Becali.



„Noi vom merge la Botosani cu o echipa tanara. Cei mai multi jucatori vor fi din academia noastra. Astia suntem, eu n-am un presedinte care sa ma certe, asta e norocul meu. Nu-mi spune nimeni pe cine sa bag la pauza sau pe cine sa scot.

Cei de la Botosani sa se astepte la o echipa tanara, asa cum s-a intamplat in urma cu doua sezoane, cand am jucat tot cu ei. Insa, ii avertizez. N-o sa le fie deloc usor„, a spus Gheorghe Hagi, citat de Telekomsport.

Viitorul lui Hagi va infrunta Botosaniul in optimile de finala ale Cupei Romaniei. Meciul va avea loc marti, 28 noiembrie.

Recent, Gigi Becali a declarat public ca il va obliga pe antrenorul Nicolae Dica sa faca mai multe schimbari de la pauza, daca va observa ca anumiti jucatori nu dau randamentul asteptat.