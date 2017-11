Dinamo va avea un nou stadion construit de la zero! Comunicatul CNI

Compania Nationala de Investitii (CNI) a emis astazi un comunicat oficial prin care confirma construirea unui nou stadion in complexul sportiv din „Stefan cel Mare”.

Vom avea parte de o situatie interesanta insa. Noua arena va fi construita nu in locul celei actuale, ci in vecinatatea acesteia, conform GSP. Astfel, vor disparea velodromul si o parte din poligonul de tir.

„A fost predata documentatia, data fiind schimbarea amplasamentului a fost inaintat in cadrul MDRAPFE propunerea de modificare a amplasamentului in Lista sinteza a subprogramului Complexuri sportive in vederea demararii ulterior a procedurii de aprobare a indicatorilor tehnico economici la nivel de studiu de prefezabilitate, respectiv fezabilitate” – comunicat CNI

Arena lui Dinamo va avea intre 20.000 si 25.000 de locuri, asa cum a recomandat FRF, iar costul unui loc va fi de 1.500 de euro. Astfel, stadionul lui Dinamo va costa intre 30 si 38 de milioane de euro.