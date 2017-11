Alexandru David, despre despartirea lui Dinamo de Miriuta: „Trebuie sa creada in realizarea obiectivului!”

UPDATE / Vasile Miriuta se va desparti de Dinamo daca antrenorul va continua sa sustina ca nu mai crede in calificarea in play-off, a declarat Alexandru David, presedintele ”cainilor”.

„Miriuta nu are o parte mare de vina pentru ce se intampla la Dinamo. El s-a inhamat la o munca, iar aceasta nu da rezultate, cel putin pana acum.

El trebuie sa creada in realizarea obiectivului. Poate ca a fost o declaratie nefericita, data la cald, dupa meci. Sper ca si-a schimbat optica”, a spus David, la Digi Sport.

Infrangerea cu CFR Cluj, 0-2, a fost ultimul meci al lui Vasile Miriuta pe banca tehnica a lui Dinamo! Sefii din „Stefan cel Mare” au decis sa-l puna pe liber pe tehnicianul de 49 de ani, dupa ce echipa a ramas la patru puncte de ultimul loc de play-off, anunta telekomsport.ro.

Conform sursei, inlocuitorul lui Miriuta va fi Claudiu Niculescu, in prezent la FC Voluntari.

Ca jucator, Niculescu a cucerit trei titluri de campion cu Dinamo (2001-2002, 2003-2004 si 2006-2007), trei Cupe ale Romaniei si o Supercupa. De asemenea, a devenit de doua ori golgheter al Romaniei.

Niculescu si-a inceput cariera de antrenor in 2012, la Universitatea Cluj, iar intre timp le-a mai pregatit pe Bihor Oradea, Damila Maciuca, CSM Ramnicu Valcea si CS Mioveni. La Voluntari, Niculescu a avut cele mai bune performante din cariera de antrenor. Aici a cucerit Cupa Romaniei, in sezonul 2016-2017 si Supercupa Romaniei, in 2017.

Doua victorii in Liga 1 a obtinut Vasile Miriuta ca antrenor al lui Dinamo

7 este locul in clasament ocupat de Dinamo, dupa 18 etape, cu 24 de puncte