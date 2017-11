Cristina Neagu, realista inaintea Campionatului Mondial de handbal feminin: ”O medalie ar fi ca un vis pentru noi!”

Usor-usor, Romania intra in febra Campionatului Mondial de handbal feminin din Germania (1-17 decembrie). Jucatoarele sunt deja in cantonament la Craiova si au inceput pregatirile sub comanda lui Ambros Martin. inaintea plecarii la turneul final, in 29 noiembrie, nationala va juca in 24-26 noiembrie la Trofeul Carpati, cu Polonia, Macedonia si Brazilia.



Cristina Neagu, liderul primei reprezentative, a oferit primele declaratii cu privire la Campionatul Mondial. ”Avem doar o saptamana de pregatire pana plecam la Campionatul Mondial, sunt putine antrenamente, nu avem prea mult timp la dispozitie. Avem si trei meciuri de verificare la sfarsit de saptamana, incercam sa ne antrenam cat mai bine in aceste zile si sa reusim sa etalam un joc cat de cat bun la Trofeul Carpati”, a declarat interul stanga.

”Este foarte mult spus ca Romania poate fi campioana mondiala! In momentul de fata trebuie sa fim mai realisti ca niciodata si sa ne dam seama ca avem o echipa foarte schimbata fata de editie din urma cu 2 ani, cand ne-am intors cu medalie de bronz. sansele la medalie sunt destul de mici”.

Cristina Neagu a mai spus ca echipa va incerca sa puna la punct ultimele detalii lsa Trofeul Carpati, inaintea participarii la turneu final: ”Din punctul meu de vedere nu aceste meciuri sunt cele mai importante, ci cele de la Campionatul Mondial si in special cele de dupa grupa”.

Romania face parte din Grupa A a turneului final, cu Franta, Spania, Slovenia, Angola si Paraguay. Primul meci va fi cu statul sud-american, in 2 decembrie, la Trier