Alexandru Chirita, fiul lui Daniel Chirita, a lasat-o pe CFR Cluj pentru Sepsi OSK Sf. Gheorghe

CFR Cluj continua sa transfere, dar de aceasta data nu la capitolul veniri, ci plecari. Alexandru Chirita (21 de ani) si-a reziliat contractul cu formatia ardeleana si a semnat cu Sepsi OSK Sf.Gheorghe.



Mijlocasul roman a semnat azi cu echipa covasneana, formatie care s-a luptat cu Concordia Chiajna pentru semnatura jucatorului. Negocierile dintre cele doua parti au durat cateva zile, insa in cele din urma castig de cauza au avut transilvanenii.

„E o noua provocare pentru mine, un pas iniante. Sunt bucuros pentru ca am ajuns la un club cu un proiect frumos si ca am intalnit aici oameni foarte seriosi„, a spus Chirita pentru GSP.RO.

Alex Chirita a jucat la Stefanesti, Ajaccio, Dinamo II si Petrolul iniante de a ajunge la CFR Cluj.

„De azi e jucatorul nostru, ne punem mari sperante in el. E un fotbalist tanar, promitator. Ni l-am dorit foarte mult. Discutam de o luna despre el cu impresarul Bogdan Apostu. Ne bucuram ca l-am luat pentru ca ducem lipsa de jucatori tineri.

Avem mare incredere in el, l-am luat ca sa joace meci de meci si sa ne ajute. Daca va confirma in teren sperantele puse in el, poate fi o solutie pentru nationala pe viitor. E un jucator cu mare potential.

Am discutat cu noua conducere tehnica si am hotarat sa-l luam. Aveam multe informatii despre el, stim ca e un copil cuminte care pune fotbalul pe primul plan. asta e doar inceputu, deja lucram pentru pasii urmartori. Vom mai aduce intariri pentru a ne indeplini obiectivul. La finalul lui decembrie speram sa avem lotul conturat.

Nu vom putea tine 35 de jucatori, iar fotbalistii care nu pot face fata cerintelor antrenorului vor pleca. Deocamdata nu stim lista fotbalistilor care vor pleca. Mai sunt 4 etape in care jucatorii trebuie sa-l convinga de faptul ca merita sa ramana„, a declarat Janos Bokor, managerul celor de la Sepsi.