Un fost capitan dinamovist il critica dur pe Negoita: „Nu a stiut din prima zi cu ce se mananca fotbalul”

Toti dinamovistii i-au sarit in cap finantatorului Ionut Negoita, din cauza situatiei in care se afla echipa de fotbal in momentul de fata, fiind foarte aproape sa rateze play-off-ul.

Unul dintre cei care sunt impotriva actualei conduceri a „cainilor” este chiar fostul capitan Giani Kirita. Acesta ii critica nu doar pe oficiali, ci si pe jucatori.

„Ei stiu ce se intampla la Dinamo si cum conduc Dinamo la ora actuala. Toata lumea e vinovata, de la conducere pana la jucatori. Dinamo e in situatia asta. Negoita nu a stiut din prima zi cu ce se mananca fotbalul si s-a inconjurat cu oameni care nu cunosc cu ce se mananca. Noi am crescut altfel. La Dinamo nu e un om care sa taie in carne vie, pentru ca acesti jucatori nu au un stapan. Au facut lucrurile alea pe care le-au facut, au baut, si i-am vazut ca nu stiu sa stea in teren, toate lucrurile pe care le-au facut se vad in teren. Sunt cativa jucatori care zici ca sunt veniti in probe la Dinamo. Va dati seama daca Botosaniul a ajuns in fata lui Dinamo?

Acum doi ani de zile m-am asezat cu Negoita la masa si i-am spus: ‘Investim la Dinamo? Pentru ca eu sunt obisnuit cu performanta, ma scuzati! Eu am niste trofee’. Si mi-a zis: ‘Atat se investeste!’. Atunci ne-am strans mana si am plecat”, a declarat Giani Kirita, potrivit Telekom Sport.