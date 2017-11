Ultimul turneu marca Sport Arena Streetball din 2017 (www.3la3.ro, Facebook, Instagram) s-a incheiat la inaltime, duminica seara, la Constanta. Americanul Jeremi Booth, starul echipei locale Baschet Club Athletic a reusit un slam-dunk de senzatie, dupa o pasa venita de la etajul 1 al centrului comercial City Park Mall, gazda evenimentului. VEZI VIDEO AICI!

Booth a fost invitatul special al serii de duminica, cand au avut loc finalele competitiei care a adunat la start peste 150 de jucatori, inclusiv echipe din Serbia si Bulgaria. Cei mai buni la categoria de elita au fost sarbii de la Intergalactic, care si-au adjudecat cecul in valoare de 4500 de lei oferit pentru echipa campioana dupa o victorie in fata constantenilor de la Junkies, scor final 21-5.

Gazdele turneului si-au adjudecat in schimb titlul la categoria masculin sub 18 ani, acolo unde juniorii de la BC Athletic, reuniti in formatia Flash Express au evoluat entuziasmant in finala contra bulgarilor de la Amfetii Team si au incheiat inainte de limita, 21-12.

Terenul de baschet instalat in piateta din centrul City Park Mall a fost principalul punct de atractie in week-end-ul recent incheiat. Fotbalistii de la FC Viitorul Constanta s-au relaxat cu cateva aruncari la cos inaintea meciului de luni seara cu FC Voluntari, iar spectatorii prezenti au participat de-a lungul celor doua zile la numeroase concursuri cu premii.

Scolile si liceele din Constanta s-au duelat in fazele finale ale 3×3 Schools Battle, o competitie organizata in parteneriat cu Inspectoratul scolar Judetean Constanta. Cosurile pustilor au fost savurate la maxim de parinti, bunici sau colegi, care si-au sustinut frenetic favoritii de-a lungul zilei de duminica, iar cei mai galagiosi si inventivi fani au fost premiati.

Spectacolul a fost intregit de majoretele United Girls, de la liceul cu Program Sportiv ”Nicolae Rotaru” din Constanta, alaturi de dansatorii trupei All in One Dance, care au animat momentele de pauza dintre meciurile de baschet.

Sportivii Asociatiei Judetene Constanta a Sportului pentru Persoane cu Handicap au evoluat intr-un meci demonstrativ de baschet in scaun rulant, oferind tuturor un exemplu de vointa si determinare.