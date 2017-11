Ros-albastrii au aflat cine va arbitra partida cu Viktoria Plzen din grupele Europa League

FCSB va disputa joi seara, in deplasare, meciul impotriva formatiei Viktoria Plzen, in cadrul rundei a cincea din grupele Europa League.

Partida va fi arbitrata de catre croatul Ivan Bebek, in timp ce asistenti vor fi Goran Pataki si Miro Grgic, iar rezerva va fi Ivica Modrici. Cei doi asistenti suplimentari vor fi Mario Zebec si Goran Gabrilo.

„Centralul” in varsta de 40 de ani a mai arbitrat echipe din Romania si chiar doua meciuri ale primei reprezentative, in 2009, un meci cu Franta, scor 1-1, respectiv partida cu Armenia din acest an, scor 1-0.

Bebek a condus la centru meciul dintre Dinamo si Benfica, scor 1-0 pentru lusitani, in anul 2007, in cadrul 16-imilor Cupei UEFA. De asemenea, croatul a arbitrat si partida dintre Bordeaux si CFR Cluj din Grupele Ligii Campionilor, in anul 2008, dar si meciul dintre Twente Enschede si FC Vaslui, in 2011, in cel de-al treilea tur preliminar al Ligii Campionilor.