Nedelcearu da dreptate suporterilor: „Cred ca trebuie sa plecam cu totii!”

Ionut Nedelcearu a avut un discurs dur la finalul meciului pierdut de Dinamo, pe teren propriu in fata lui CFR Cluj, scor 0-2, in etapa a 18-a din returul sezonului regular al Ligii 1.



„Am avut o prima repriza buna, dar din pacate in fotbal trebuie sa joci bine 95 de minute pentru a castiga. in repriza secunda nu ne-am mai concentrat si am primit doua goluri. Suntem huiduiti la fiecare meci. Nu stiu ce se va intampla. Cred ca trebuie sa plecam cu totii, asa cum zic suporterii, si vom vedea ce se va intampla. Suporterii au dreptate!

Trebuie sa nu mai avem presiunea asta a play-off-ului si sa ne gandim de fiecare data la urmatorul meci„, a declarat Nedelcearu la TV Telekom Sport.

„Se pare ca nu reusim sa castigam meciurile de acasa, ceea ce e foarte important. Pentru a fi in play-off nu e normal sa facem acesti pasi gresiti. Trebuie sa mergem inainte si sa ne agatam de orice sansa pentru a prinde play-off-ul. Prima repriza a fost echilibrata, din pacate in partea a doua am primit doua goluri foarte rapid si ei au prins elan. Ne-au dominat. Detaliile mici au facut diferenta” Paul Anton, mijlocas Dinamo