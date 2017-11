Miriuta, dupa infrangerea cu CFR: „Mai multe nu vreau sa spun!” Propunerea antrenorului: „Sa uitam de playoff!”

Miriuta i-a luat locul lui Contra, insa nu a reusit sa duca echipa in playoff. Antrenorul spune ca ar vrea sa reconstruiasca echipa din temelii, chiar daca asta inseamna sa renunte la visul calificarii in playoff.



Antrenorul trimite sageti si catre cuplul Mutu – Contra, ajuns la nationala dupa cateva luni petrecute la Dinamo.

„Nici nu ma gandesc sa plec. Daca sefii vor decide in ianuarie sa plec, voi pleca. Daca era dupa mine incepeam sa fac o reconstructie. Sa uitam de play-off, de altele… Jucatori tineri, avem jucatori buni…

E cel mai greu moment din cariera de antrenor. Dar nu am gasit o echipa pe locurile 2-3. Mai multe nu vreau sa spun ca dupa aceea se va spune ca gasesc vreun alibi” – a spus Vasile Miriuta la conferinta de presa.

CFR Cluj a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Dinamo, intr-un meci din etapa a XVIII-a a Ligii I. Clujenii au revenit pe primul loc in clasamentul Ligii I, ei avand 40 de puncte, cu doua mai multe decat FCSB. Dinamo ramane pe locul 7, la 4 puncte in spatele Astrei, ultima echipa din play-off.