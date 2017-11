Marcel Puscas si-a anuntat o noua candidatura la alegerile pentru presedintia FRF!

Fostul international Marcel Puscas si-a anuntat, luni, candidatura la presedintia FRF, in cadrul unei emisiuni tv. Fostul arbitru Cristian Balaj a declarat ca, din cate stie el, Florin Prunea va fi candidatul grupului de „opozanti” ai adminsitratiei FRF, format din fosti internationali.



„Eu ma implic in calitate directa de candidat la presedintia FRF. Am luat acesta decizie, nu eram hotarat pana in urma cu ceva timp. Vazand ce se ntampla in fotbalul romanesc, ce mi s-a intamplat si mie in ultima perioada in fotbalul romanesc, m-au facut sa iau decizie. Da, voi candida la presedintia Federatiei Romane de Fotbal. Vor fi multe masuri. Vor fi multe de facut intr-un interval relativ scurt de timp. Am crezut ca venind in 2014 in FRF lucrurile se vor schimba. Nu s-a schimbat absolut nimic. Am ajuns la un nivel tehnic mai scazut decat pe vremea lui Mircea Sandu. Sunt multe lucruri care au dus in jos fotbalul. Cu exceptia unui ambalaj, sa zicem actiunile de, pe care actuala federatie le ambaleaza mult mai frumos decat Mircea Sandu. Voi avea colegi de echipa tot fotbalul romanesc. Eu sunt in masura sa spun cu adevarat, pentru ca impreuna cu mine fotbalul romanesc poate fi fotbal. Programul meu este gata de doua luni, trebuie sa-l dau doar la tipar si atunci o sa vedeti masurile pe care le voi lua„, a declarat Puscas.

„Ma implic in aceasta batalie. Vom vedea in ce calitate„, a declarat Balaj, prin telefon, la Pro X, conform News.ro.

Intrebat care va fi candidatul Generatiei de aur, Balaj a mai spus: „Florin Prunea, din ce am inteles„.

Marcel Puscas a candidat si la alegerile din 2014. El a renuntat la candidatura chiar in cadrul AG de alegeri, pentru a-l sustine pe actualul presedinte al FRF, Razvan Burleanu. In schimbul acestei sustineri, Puscas a fost cooptat in echipa administrativa a FRF, din care s-a retras in acest an.

Alegerile pentru presedintia FRF vor avea loc in mai 2018