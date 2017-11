Ionel Danciulescu ii face praf pe jucatorii lui Vasile Miriuta: „Nu-mi place! Au mentalitate de provincie”

Dinamo a fost invinsa pe teren propriu de catre CFR Cluj, in cadrul etapei cu numarul 18 a Ligii I, iar suporterii nu mai au rabdare cu echipa patronata de Ionut Negoita.

Ionel Danciulescu, directorul sportiv al „cainilor” a atacat dur situatia din cadrul echipei si, mai ales, atitudinea jucatorilor care, spune el, sunt cu moralul la pamant, desi salariile sunt platite la zi. Fostul jucator al lui Dinamo este dezamagit de autosuficienta elevilor lui Vasile Miriuta si a facut referire la faptul ca echipele precum FCSB, Craiova, Rapid, lista din care face parte si Dinamo, trebuie sa aiba ca obiectiv victoria indiferent de adversar.

„Pentru jucatorii de azi vad ca a devenit o corvoada sa joace acasa. ii vad foarte afectati, in multe momente nu sunt incurajati. Aseara fanii i-au incurajat de la inceput la sfarsit. Nu e o situatie placuta la echipa, ne indepartam de obiectivul nostru. Nici nu stiu ce pot sa spun. Mai sunt cateva meciuri de jucat si in iarna vom vedea ce putem face pentru viitorul lui Dinamo. E o problema mentala la nivel de club, de jucatori. Nu stiu daca sunt foarte slabi, au demonstrat in trecut ca nu sunt, au facut meciuri bune si foarte bune, dar acum nu se exprima la adevarata lor valoare. Le lipseste total increderea. Echipa e la pamant psihic, nu are reactie, totul se prabuseste cand primim gol.

Baietii sunt platiti la zi, antrenorul discuta cu baietii mereu, e si chestie de vointa, automotivare, ei trebuie sa se motiveze singuri. E o problema care ne depaseste in acest moment. Daca sunt la Dinamo, inseamna ca merita sa fie acolo. Multe lucruri nu-mi convin, le spun asta. De 5 ani incerc sa le explic ce ar trebui sa faca, dar nu pot sa stau cu ei in viata de zi cu zi. Cand imi cer sfatul incerc sa ajut cu ce pot eu. N-are de ce sa-i afecteze situatia clubului.

Pe ei trebuie sa-i motiveze salariile, banii, performanta. Nu-mi place ca se complac, au mentalitate de provincie. Se multumesc cu putin. Castigi acasa si merge un egal in deplasare. La Dinamo, FCSB, Rapid, Craiova victoria trebuie sa fie un obiectiv indiferent de adversar. Au mentalitate de provincie, se multumesc cu putin!”, a declarat Danciulescu, potrivit prosport.ro.