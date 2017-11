Fundasul portughez de la FCSB se crede discriminat de Dica: „Asta e ideea lor, sa joace mai mult localnicii”

Artur Jorge a vorbit pentru prima data despre nemultumirile care s-au acumulat de cand a venit in vara la FCSB. Fotbalistul lusitan s-a declarat nemultumit de minutele jucate pana acum la echipa si a a gasit motivele pentru care a inscris in proprie poarta la debutul sau la echipa.



Portughezul a vorbit pentru presa din tara natala despre concurenta de la FCSB si frustrarea acumulata de-a lungul sezonului: „Sunt o multime de romani si asta e ideea lor, sa joace mai mult jucatorii locali. E mai greu decat as fi crezut. Stiam ca vin la un club mare si asta se poate observa simplu pentru ca a fost prima formatie care s-a calificat in primavara Europa League. Eram constient de competitia interna, unde este obligatoriu sa castigi toate confruntarile. Dar eu am venit dupa un sezon extraordinar la Braga. Ma asteptam sa joc mai mult la Steaua. Nu-mi pare rau, chiar daca am avut unele evenimente pe care nu le-am mai experimentat pana acum. Am ajuns intr-un club cu o presiune foarte mare si diferit de ceea ce am avut pana acum. Cand am luat decizia asta credeam ca este cea mai buna pentru mine„, a declarat Artur Jorge, pentru site-ul zerozero.pt.

Jorge a debutat cu stangul, in meciul castigat de FCSB cu Juventus Bucuresti, scor 2-1. Fundasul central a bifat un autogol in primele minute ale partidei, iar de atunci a mai bifat inca o prezenta in teren: „Am ajuns cu o zi inainte de meciul cu Juventus Bucuresti, am facut un singur antrenament si am mers la stadion. Aceasta nefericita experienta i se poate intampla oricui. Ca echipa, sunt sigur ca am reactionat bine dupa aceea si am reusit sa castigam jocul, ceea ce a fost extrem de important„.

Desi este nemultumit, Jorge si-a pastrat o doza de optimism: „Am doar doua jocuri acum. Dupa meciul acela am jucat doar in Cupa, dar exista explicatii de ce nu am mai evoluat. Competitia este foarte puternica si sunt jucatori care au un statut mai important decat mine in club. Imi caut locul, astept ocazia de a juca din nou. Am ajuns cu mult dupa ce a inceput sezonul si acum trebuie sa-mi astept randul„, a adaugat fundasul