Florin Mergea a anuntat cu cine va face pereche in 2018: „Nu mai are nevoie de prezentare, dar mai mult, e un om special pentru mine”

Tenismanul roman Florin Mergea a anuntat ca in sezonul 2018 va face pereche cu ”veteranul” sarb Nenad Zimonjic, intr-o postare pe contul sau de Facebook.



”Am fost destul de norocos in viata sa cunosc si sa am alaturi de mine oameni deosebiti. La fel si in cea legata de tenis. Inainte de a va spune cu cine voi juca in prima parte a anului viitor, as dori sa-i multumesc lui Adi pentru colaborarea noastra si sper sa iasa cu bine din provocarea careia trebuie sa-i faca fata”, a scris Mergea, care in ultima parte a sezonului 2017 a jucat alaturi de Adrian Barbu.

Adrian Barbu (34 ani), care a facut pereche la dublu in mai multe randuri cu Florin Mergea anul acesta, a fost suspendat provizoriu la sfarsitul lunii trecute de Federatia Internationala de Tenis (ITF) pentru dopaj.

”Nenad Zimonjic e un jucator care nu mai are nevoie de prezentare, dar mai mult, e un om special pentru mine. O sa va povestesc mai multe cu alta ocazie. Eu si Zimo ne-am tot tatonat reciproc in ultimii ani, dar angajamentele noastre din acele momente nu au permis ca intentiile noastre sa devina realitate. Totul are o limita, insa, de aceea ma bucur sa va spun ca, incepand cu startul lui 2018 vom juca impreuna”, a subliniat Mergea.

Zimonjic (41 ani) ocupa in prezent locul 36 in clasamentul mondial, el fiind si capitanul-jucator al echipei de Cupa Davis a Serbiei. Zimonjic a cucerit in 2017 un titlu ATP, la Sofia, alaturi de compatriotul sau Viktor Troicki. Zimonjic are trei titluri de Mare slem in palmares, la Wimbledon (2008, 2009) si Roland Garros (2010), toate alaturi de canadianul Daniel Nestor.

Mergea (32 ani) ocupa locul 53 in clasamentul mondial de dublu si in 2017 a cucerit un titlu ATP, la Barcelona, alaturi de pakistanezul Aisam-Ul-Haq Qureshi.