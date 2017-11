EXCLUSIV / Sever Dron: „In tenis trebuie sa stii si un pic de contabilitate (…)”. Ce a spus despre prestatia lui Tecau la Londra si Florin Mergea, care si-a anuntat noul partener la dublu

Fost component al echipei de Cupa Davis a Romaniei si apoi antrenor la echipa de Cupa Davis, dar si la cea de Fed Cup, profesorul Sever Dron a vorbit, in exclusivitate pentru Sport Total FM, despre performanta imensa realizata de Mihaela Buzarnescu, care a inceput anul 2017 de pe locul 540 si l-a incheiat pe 60, despre prestatia modesta a lui Horia Tecau la Turneul Campionilor, despre retragerea lui Rafel Nadala, liderul mondial, din aceeasi competitie, dar si despre Florin Mergea, care din 2018 va avea un nou partener.



„Mihaela a ajuns pe locul 60 doar prin munca si merita toata stima noastra. A fost un pic si contabila, pentru ca si-a aranjat bine turneele. Si la ecest ultim turneu a fost principala favorita. Deci in tenis trebuie sa stii sa-ti manageriezi aceste competitii la care vrei sa participi, unde ai sanse, unde nu etc.

Mie mi-a placut mereu de ea, o jucatoare agresiva, pe atac tot timpul. Ca sa fiu mai inteles, ea are un joc pregatit pentru jucatoarele mari, ca prin acest joc poate produce mari surprize. Prin urmare, ea poate avea probleme mai mari cu jucatoarele mai modeste …

Imi aduc aminte ca am adus-o si la echipa de Fed Cup, in 2012, cand am descoperit, dupa o victorie a ei, ca are nistre calitati morale pe care noi, astazi, nu ne mai gandim la ele. Dupa acel meci a venit la mine si mi-a spus ca este foarte incantata ca a adus un punct pentru Romania.

A avut multe accidentari de-a lungul timpului, operatii complicate la genunchi si iata ca a reusit sa revina unde ii este locul. O invidiez, dar o si respect foarte mult!„, a spus profesorul Sever Dron, fost selectioner al echipei Fed Cup a Romaniei.

… despre Tecau si Rojer, care au pierdut toate partidele din grupele Turneului Campionilor: „Daca ar fi castigat primul meic, probabil ca la ora aceasta am fi vorbit altfel de el. Horia este un jucator bun, o sa invete din aceste partide si o sa-l vedem in alte finale.”

… despre Horia Tecau: „Ma uitam la baietii din Cupa David si mi se par ca-s cam in varsta pentru a debuta in aceasta competitie. Ei ar fi trebuit sa cocheteze cu echipa Romaniei de la varste mai fragede.”

… despre noul partener al lui Florin Mergea: „La dublu se pune problema de experienta. Nu conteaza ca Nenad Zimonjic are 40 de ani. Florin este un foarte bun tactician, dar are probleme cu serviciul

… despre retragerea lui Nadal de la Turneul Campionilor: „Nu mi-a placut ca a facut asta motivand ca este accidentat. Eu l-am vazut cum a jucat si nu mi s-a parut ca ar avea astfel de probleme, mai degraba mi s-a parut iesit din forma foarte mult. Drept dovada, Goffin a dovedit prin ajungerea in finala, ca victoria la Nadal nu a fost intamplatoare.”