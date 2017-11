EXCLUSIV / Narcisa Lecusanu: „Problemele din handbalul nostru sunt multe, dar daca vor fi luate pas cu pas ele pot fi rezolvate”

Narcisa Lecusanu face parte din Board-ul Federatiei Internationale de Handbal, dupa ce a fost aleasa la 11 noiembrie 2017, in cadrul Cogresului din Antalya, in Comitetul Executiv al forului. Fosta mare handbalista a Romaniei a intervenit la Sport Total FM pentru prima data in noua functie.



„Alegerea nu m-a surprins. Foarte multi presedinti de federatii mi-au aratat sprijin si mi-au vorbit frumos, multi vazandu-i pentru prima data in viata.

Nu este vorba despre handbalul feminin, ci despre tot handbalul.

Problemele din handbalul nostru sunt multe, dar daca vor fi luate pas cu pas ele pot fi rezolvate.

Legat de CSM, fetele au avut o grupa buna intr-o perioada in care echipa nu este inca legata. Urmeaza grupele principale, unde vor avea meciuri de Final Four, deci fiecare meci va fi o finala. Este pacat ca s-a pierdut meciul din Danemarca, pentru ca cele doua puncte s-ar putea sa conteze …

Urmeaza un campionat mondial in care voi avea incredere in echipa noastra.Important este sa stim cum sa gestionam si sa motivam fiecare jucatoare, iar aici se va vedea mana antrenorului. Eu as spune sa nu punem presiune pe fete, pentru ca su stiu cum este. Am plecat de acasa cu medalia de gat si la turneul final mi-a fost luata…”, a declarat Narcisa Lecusanu, in cadrul emisunii „Executii in direct”.

Narcisa Lecusanu (41 de ani) a fost una din cele mai importante handbaliste ale Romaniei dupa 2000, statut anuntat inca din secolul trecut, cand a devenit campioana mondiala de tineret in 1995. In 2005, ea a facut parte din echipa nationala care cucerea medalia de argint la Mondialul de la St. Petersburg, a fost si la urmatorul Campionat Mondial, unde Romania a ocupat locul 4. Narcisa Lecusanu a fost componenta de baza in perioada 2006-2010 si la Oltchim, retragerea din activitate fiind anuntata dupa finala Ligii Campionilor pierduta cu Viborg.