EXCLUSIV / Decebal Codru Gradinariu, despre situatia de la UTA Arad: „Nici cel mai pesimist suporter nu ar fi anticipat locul din clasament”

Decebal Codru Gradinariu, managerul formatiei UTA Arad, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia din cadrul clubului, recunoscand faptul ca strategia a fost una gresita inca de la inceputul acestui sezon.

„Este un loc extrem de neonorant, un loc in clasament pe care nu l-ar fi anticipat nici cel mai pesimist suporter. Dupa doi ani in care ne-am oprit la baraj, am considerat ca o solutie ar fi o legitimare in masa a unor jucatori consacrati, dar iasa ca nu a fost asa.

Mai avem desigur, un retur. Eu personal am semnat o hartie prin care cele doua etape din retur sa nu se joace acum.

Noi jucam la Siria nu doar pentru ca este in constructie stadionul nou, ci pentru ca este in renovare Stadionul „Motorul”, unde locurile vor fi suplimentate. Suntem foarte bine primiti la Siria, dar nu este in Arad”, a declarat Decebal Codru Gradinariu, in cadrul emisiunii „Trafic Sport”.