Echipa nationala de rugby a urcat o pozitie in clasamentul mondial

Nationala de rugby a Romaniei a urcat pe locul 14 in clasamentul mondial gratie victoriei din meciul test de sambata castigat in fata Samoa cu 17-13, coroborata cu infrangerea nationalei Tonga in partida cu Japonia (6-39), potrivit site-ului World Rugby.

Inaintea confruntarilor din weekend-ul trecut, ”Stejarii” se aflau pe pozitia a 15-a, iar Tonga pe 14, cele doua echipe urmand sa se confrunte sambata, 25 noiembrie, la Bucuresti, pe stadionul national Arcul de Triumf.

Tricolorii au acumulat in topul mondial 70,91 puncte, Italia, ocupanta locului 13 avand 71,25 puncte, o victorie a romanilor in fata tonganilor alaturi de o infrangere a azzurrilor in partida cu Africa de Sud dand posibilitatea nationalei pregatita de Lynn Howells sa urce pe un istoric loc 13.

Podiumul este neschimbat, Noua Zeelanda, Anglia si Australia ocupand in aceasta ordine primele trei pozitii.

Eterna rivala a romanilor, Georgia, al carui antrenor, neozeelandezul Milton Haig, a reluat saptamana trecuta solicitarea ca echipa sa sa fie primita in Six Nations, se afla pe locul 12, cu 73,41 puncte.

Romania si Tonga se vor confrunta sambata de la ora 18,00, pe stadionul national ”Arcul de Triumf din Capitala. Cele doua reprezentative s-au mai intalnit de doua ori pana acum in partide test, ambele meciuri avand loc la Bucuresti. Daca in 2013, ”Stejarii” s-au impus cu 19-18, in 2015 tonganii au castigat cu 21-16.

Capitanul nationalei de rugby a statului Tonga, Sonatane Takulua, a criticat evolutia echipei din partida test contra Japoniei de sambata, de la Toulouse, pierduta cu scorul de 6-39.

”Am evoluat foarte slab, atat in atac, cat si in aparare. Nu am reusit sa ne facem deloc jocul si am ratat multe placaje”, a spus Takulua, component al echipei engleze Newcastle Falcons, cel care a adus toate punctele nationalei sale in meciul cu niponii prin concretizarea a doua lovituri de pedeapsa.

Calificata deja la Cupa Mondiala din 2019, Tonga a pierdut si primul meci test al acestei luni, 24-27 cu selectionata Barbarians.

Cele doua infrangeri sunt surprinzatoare in contextul in care Tonga a deplasat un lot foarte puternic in Europa pentru meciurile test ale toamnei, jucatori care evolueaza la cluburi din Anglia, Franta, Scotia si Noua Zeelanda fiind prezenti in echipa ”Ikale Tahi”.

Clasament:

1 (1). Noua Zeelanda 93,99 puncte

2 (2). Anglia 90,87

3 (3). Australia 87,29

4 (4). Irlanda 86,39

5 (5). Africa de Sud 84,90

6 (6). Scotia 82,31

7 (7). Tara Galilor 80,98

8 (8). Franta 78,77

9 (10). Argentina 78,22

10 (9). Fiji 77,93

11 (11). Japonia 74,98

12 (12). Georgia 73,41

13 (13). Italia 71,25

14 (15). Romania 70,91

15 (14). Tonga 70,53

16 (16). Samoa 69,03

17 (17). SUA 66,92

18 (19). Uruguay 64,84

19 (18). Rusia 64,45

20 (20). Spania 61,48 etc.

