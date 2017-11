David Goffin, dupa ce a pierdut finala Turneului Campionilor: „Mi-am dovedit ca imi merit locul si sunt mandru de ce am reusit”

David Goffin i-a invins la Turneul Campionilor atat pe Rafael Nadal, retras ulterior, cat si pe Roger Federer, in semifinalele competitiei de la Londra, si a ajuns in finala, unde l-a infruntat pe Grigor Dimitrov.

Bulgarul s-a impus cu scorul de 7-5, 4-6, 6-3, dupa doua ore si jumatate de joc si a urcat pe locul al treilea in clasamentul ATP. De cealalta parte, belgianul Goffin s-a declarat mandru de parcursul sau din acest sezon si este de parere ca merita sa ocupe locul 7 in ierarhia mondiala.

„Am fost un pic obosit in setul trei. Iar el (Dimitrov) a profitat. A fost foarte solid. A jucat foarte bine. Grigor a fost imbatabil aceasta saptamana. A jucat un tenis superb, solid de la inceput pana la final. Deci merita pe deplin sa castige acest turneu. Dupa aceasta saptamana, eu cred ca sunt mai bun din punct de vedere mental, dar si fizic. Mi-am dovedit ce pot, ca imi merit locul unde ma aflu, pentru ca, stiti cum este, cand intri in Top 8, ai tendinta sa te gandesti ca poate nu esti la nivelul acela. Dar mi-am dovedit ca imi merit locul si sunt mandru de ce am reusit, chiar daca sunt deceptionat de rezultat.

A fost o saptamana fantastica. Cred ca sunt un jucator mai bun decat inainte. in ce priveste Cupa Davis (finala cu Franta, n. red.), va fi diferit, o atmosfera diferita. Este adevarat ca au fost multi suporteri bulgari la finala. Dar chiar daca multa lume l-a sustinut pe Grigor, a fost o atmosfera frumoasa. Saptamana viitoare, va fi diferit, vom juca contra Frantei, in Franta, pe o arena de 27.000 de locuri, si va fi mult zgomot. O sa incerc sa ma odihnesc un pic si sa fiu gata pentru o noua saptamana dificila”, a declarat David Goffin, potrivit Agerpres.