Dan Petrescu a discutat cu Vasile Miriuta dupa meci! Ce le-a transmis „cainilor”

CFR Cluj a revenit in fruntea clasamentului, dupa ce a invins-o pe Dinamo cu scorul de 2-0 in Stefan cel Mare, iar Dan Petrescu a dezvaluit ce a discutat cu Vasile Miriuta dupa meci.

Tehnicianul ardelenilor i-a transmis fostului antrenor de la CFR Cluj ca echipa sa are valoare, dar trebuie sa mai lucreze la mentalitate.

„Am si vorbit cu Miriuta dupa meci si i-am spus: ‘Aveti jucatori buni. In prima repriza ati fost mai buni.’ Poate la mentalitate lipseste putin ceva pentru ca jucatorii au valoare. Cred ca au avut sapte, opt jucatori la loturi in pauza asta. Deci nu poate sa fie o echipa care nu are jucatori”, a declarat Dan Petrescu, potrivit Telekom Sport.