CSM Bucuresti va da peste adversare puternice in grupele principale ale Ligii Campinilor

CSM Bucuresti va incepe faza grupelor principale ale Ligii Campionilor la handbal feminin din postura de lider, gratie golaverajului mai bun fata de echipa maghiara Gyor, detinatoarea trofeului.

CSM Bucuresti are 6 puncte (+25), la fal ca Gyori Audi ETO KC (+15), in timp ce pe locul al treilea se afla Rostov pe Don, cu 4 puncte.

Tot 4 puncte are si echipa daneza NFH – Nykobing Falster Handbol, RK Krim Mercator Ljubljana are 2 puncte, iar formatia daneza FC Midtjylland are tot 2 puncte.

Duminica, in ultimul meci din Grupa A, CSM Bucuresti a invins-o pe Vistal Gdynia cu 34-22.

Primele trei clasate din fiecare grupa s-au calificat in grupele principale, iar ultima din fiecare grupa va evolua in Cupa EHF. La egalitate de puncte departajarea s-a facut in urma rezultatelor directe. In grupele principale echipele au pastrat punctele obtinute intre ele.

Grupa principala 1

1. CSM Bucuresti 6 puncte (+25)

2. Gyor 6 (+15)

3. Rostov pe Don 4 (+3)

4. NFH – Nykobing Falster Handbol 4 (-9)

5. RK Krim Mercator 2 (-16)

6. FC Midtjylland 2 (-18)

Grupa principala 2

1. Vardar Skopje 8 (+20)

2. Metz Handball 6 (+9)

3. FTC-Rail Cargo Hungaria 4 (+3)

4. Buducnost 4 (+3)

5. SG BBM Bietigheim 2 (-12)

6. Thuringer HC 0

