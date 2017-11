Ce urmeaza pentru Grigor Dimitrov, dupa ce a castigat Turneul Campionilor: „Este unul din visurile mele”

Grigor Dimitrov a cucerit trofeul de la Londra, dupa ce l-a invins pe David Goffin in finala Turneului Campionilor, scor 7-5, 4-6, 6-3, dupa doua ore si jumatate de joc.

Odata cu aceasta reusita, bulgarul a urcat pe podium in clasamentul ATP, in urma lui Rafael Nadal si a lui Roger Federer si s-a declarat increzator in faptul ca va reusi sa castige si un turneu de Grand Slam in sezonul viitor.

„Acum incerc sa realizez ce am reusit. Voi discuta cu echipa mea, vom reevalua anul intreg, o sa vedem ce am facut si ce putem imbunatati. Desigur, unul din principalele mele obiective, acum, este sa castig un Mare Slem, pentru ca este unul din visurile mele. Si cred ca, pas cu pas, ma apropii. Am avut bune rezultate in trecut, dar trebuie sa fiu mai constant, sa-mi cresc nivelul de joc la aceste evenimente. Desigur, este o reusita extraordinara, dar pot inca sa dau mai mult”, a declarat Grigor Dimitrov, potrivit Agerpres.

In ceea ce priveste finala disputata contra belgianului ajuns pe locul 7 in clasamentul ATP, Dimitrov a explicat cum a reusit sa castige in setul decisiv: „Referitor la meciul cu Goffin, am fost un pic obosit. Am jucat mai multe meciuri consecutive impotriva unor adversari foarte puternici. Dar eu cred ca pe parcursul intregii saptamani, am mentinut un nivel de joc superior. Stiam ca David va incerca ceva nou, ca va fi agresiv si nu ma va lasa sa-mi fac jocul asa cum imi doream. Dar am depasit situatia, mi-am impus sa fiu mai agresiv ca de obicei si am reusit sa castig. Am fost un pic nervos la finalul meciului, dar cred ca era normal. Acum, ma bucur pentru reusita mea”.